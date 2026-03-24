Журналистке «Дождя»* Ратниковой** заочно вынесли приговор

Головинский суд столицы заочно отправил за решетку на 7,5 года журналистку телеканала «Дождь»* Валерию Ратникову**. Ее признали виновной в распространении фейков о действиях армии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в суде.

— Суд назначил Ратниковой** наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев с запретом администрировать страницы в сети на срок три года, — пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в июле прошлого года. Спустя несколько месяцев Ратникову** объявили в розыск. Впоследствии СК попросил суд заочно арестовать фигурантку. В декабре прошлого года правоохранители завершили расследование дела.

*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная в России нежелательной.

**Признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов.