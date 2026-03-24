Поиски гулявших по льду пропавших подростков возобновили в Ульяновске

В Ульяновске спасатели продолжили прерванные на ночь поиски двух подростков, которые пытались перейти Волгу и пропали. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пропаже поступил в ночь на понедельник. По данным городской администрации, подростки отправились от Нижней трассы в сторону Ленинского района по замёрзшей реке. С того момента их местонахождение неизвестно.

К поискам подключили спасателей на катерах с воздушной подушкой — техника позволяет передвигаться по льду и открытой воде, где он уже начал таять. С воздуха акваторию обследуют квадрокоптерами. Волонтёры «ЛизаАлерт» прочёсывают береговую линию, опрашивают местных жителей и расклеивают ориентировки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что пропавшие подростки из благополучных семей, на учёте в ПДН не состоят, в школе учатся хорошо.