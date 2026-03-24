Странности и активные поиски: что известно о последних громких случаях пропажи детей в РФ

В Иркутске и Ульяновске ведутся активные поиски трех пропавших подростков. Какие странности связаны с этими исчезновениями, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Иркутск

Утром 20 марта в Иркутске исчез 16-летний Игорь. Он попрощался с мамой около 7 утра в районе улицы Железнодорожной и должен был пойти на занятия в лицей, но так там и не появился.

«Необычной деталью является то, что в день пропажи Игорь не взял с собой мобильный телефон. (…) Молодой человек был одет в серо-черный пуховик, черные спортивные трико, черные ботинки. С собой взял черную спортивную сумку», - отмечается в статье.

Представитель пресс-службы регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» Варвара Буркова подчеркнула, что Игорь был обычным подростком, играл на гитаре, занимался спортом и раньше не пропадал. Его рост 176 см, волосы темно-русые, телосложение нормальное, глаза серо-зеленые.

«Совместно с полицией отрабатываем Свердловский район, работает беспилотник, очень сложно было согласовать его», - пояснила представитель отряда.

Ульяновск

Спустя два дня после пропажи Игоря, 22 марта, при странных обстоятельствах исчезли в Ульяновске 14-летние Арсений и Алмаз. Перед пропажей подростки переходили Волгу, отмечает издание.

Основные поиски сосредоточены в районе реки. По предварительным данным, подростки не дождались общественного транспорта и решили пойти через Волгу пешком. В Сети появились кадры, как, предположительно, именно Арсений и Алмаз идут по льду. При этом ледяной покров тянется лишь узкой извилистой полоской.

Арсений был одет в черную куртку, джинсы, белые кроссовки и балаклаву. Алмаз был в черной куртке, джинсах и темных ботинках.

«На данный момент пропажа при пересечении Волги - это одна из версий, наиболее вероятная», - заявила представитель регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Дубровина.

В обоих случаях, и в Иркутске, и в Ульяновске, следователями возбуждены уголовные дела об убийстве. Это стандартная процедура.

Ранее в Смоленске утром 24 февраля пропала 9-летняя девочка, которая вышла на прогулку с собакой. В итоге собака вернулась домой одна. К масштабным поискам подключились сотни полицейских и добровольцев. Спустя два дня, 26 февраля, ребенка нашли живой в квартире дома, расположенного по соседству с местом ее проживания.

В ходе расследования был задержан 43-летний мужчина, имеющий судимость за наркотики. Первоначально фигурант отказывался от дачи показаний, однако впоследствии изменил позицию и начал сотрудничать со следствием. Ключевой уликой стали материалы экспертизы, обнаруженные в его автомобиле. По версии следствия, мужчина силой затолкал ребенка в машину и удерживал ее в жилище своей сожительницы, введя женщину в заблуждение, что девочка является его родственницей.