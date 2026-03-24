Выросло число пострадавших при мощном взрыве в Севастополе

Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом и обрушением многоэтажного жилого дома в Севастополе.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности, отметили в региональном главке СКР. На месте работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия. Причины ЧП выясняются, но это не взрыв бытового газа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

12 человек, включая троих детей, находятся в больнице. Ранее сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших.

"Один ребенок – в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней и легкой степени тяжести", - сказал Развожаев.

ЧП произошло на улице Корчагина, 14. Взрыв обрушил стену и перекрытия с первого по третий этажи, а также привел к возгоранию двух квартир в соседнем доме №20. К настоящему моменту пожар полностью потушен.