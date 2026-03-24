Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу. Об этом пишет ТАСС.

По окончании срока наказания Митволь освобожден из колонии, которая находится в подмосковной Коломне. Сейчас он находится в кругу семьи, но через какое-то время планирует добиваться пересмотра своего дела.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Все эти годы экс-чиновник добивался смягчения наказания, но получал отказы.