ФСБ предотвратила серию терактов в столичном регионе в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительных органов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

«В результате проведенных мероприятий предотвращена серия резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и беспилотных летательных аппаратов, планировавшаяся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также стратегических объектов в Московском регионе», – указано в сообщении.

Так, в Москве был задержан гражданин иностранного государства 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию Российской Федерации средств поражения из Польши транзитом через Белоруссию.

«По заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем указанные специзделия под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части в зону проведения СВО», – добавили в ФСБ.

По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы БПЛА, используемые ВС РФ. В спецслужбе отметили, что беспилотники планировали применить в отношении выделенных объектов в Москве.

В ФСБ заявили, что идет розыск лиц, причастных к подготовке терактов, следственными органами приняты соответствующие процессуальные решения.