Журналистку Лученко* заочно приговорили за фейки о российской армии

Журналистку Ксению Лученко* заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию.

Суд также запретил ей в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и работой в интернете, передает ТАСС. Лученко* с 2022 года живет не в России.

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах на Лученко завели в сентябре 2025 года. Поводом стал пост от июля 2024 года, в котором шла речь об ударе по больнице в Киеве.

*Лученко признана в России иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов