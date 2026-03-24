ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб купить в Москве дроны для терактов

ФСБ России пресекла попытку украинских спецслужб приобрести на московском предприятии беспилотники, используемые ВС РФ, для совершения терактов в столице. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Украина планировала закупить дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, способные перевозить до 20 кг груза. Злоумышленники могли оснастить их взрывчаткой, что превратило бы их в мощное оружие для террористических атак на объекты в Москве.

