Погибла хозяйка квартиры в Севастополе, где произошёл взрыв

Хозяйка квартиры в многоэтажном доме в Севастополе, где в ночь на 24 марта произошёл взрыв, погибла, её сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ночь на 24 марта в Севастополе после взрыва в жилом доме загорелось несколько квартир. Сообщалось, что двое погибли, ещё восемь человек пострадали.

Из двух повреждённых домов эвакуировали жильцов, в ближайшей школе организован пункт временного размещения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.