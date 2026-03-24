ФСБ сорвала попытку спецслужб Киева купить БПЛА в Москве для терактов

Силовики сорвали попытку украинских спецслужб приобрести беспилотники на оптоволоконной связи на одном из предприятий Москвы для совершения терактов в столице. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в ЦОС, спецслужбы Киева пытались приобрести БПЛА, используемые ВС РФ для снабжения подразделений и поражения техники ВСУ в зоне СВО.

Эти дроны способны переносить груз массой до 20 килограммов.

В ведомстве подчеркнули, что в случае оборудования этих БПЛА взрывными устройствами спецслужбы Украины получили бы мощные средства террора, которые они планировали применить в отношении выделенных объектов в Москве.

В ФСБ рассказали, что для контактов с представителями предприятия по вопросам покупки БПЛА и организации их транспортировки спецслужбы Киева использовали взломанные аккаунты граждан РФ в Telegram, а также в Avito и приложении "Яндекс Gо".