Shot: Жительнице Подмосковья пришлось лечиться от бешенства после укуса корги
Корги укусила за ногу жительницу подмосковного Одинцова. Пострадавшая утверждает, что после нападения овчарки ей пришлось лечиться от бешенства. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
Все произошло в тот момент, когда она вместе с дочкой выходила из подъезда, чтобы отдать друзьям карликового пуделя, который находился у нее на передержке несколько дней.
— Возле подъезда в ЖК «Сколковский» встретили семейную пару с корги без поводка. Пудель по кличке Персик испугался пса побольше и зарычал, корги на него набросился. Рита схватила собаку на руки, но в этот момент корги впился ей в плотные флисовые штаны и прокусил ногу, — говорится в публикации.
По словам пострадавшей, хозяева корги якобы даже не пытались оттащить свою собаку. Владелица сказала, что пришлет девушке ветпаспорт с проставленными прививками, однако позже на связь так и не вышла.
В травмпункте девушке сразу поставили две прививки от бешенства. Вакцинироваться ей придется еще полгода по графику.
