Обвиняемый в гибели соседей при пожаре в Москве признал вину

Следственный комитет попросит арестовать виновника смертельного пожара на Николоямской улице в центре Москвы.

© СК РФ

По данным СМИ, квартира принадлежала артисту цирка Евгению Чернову. Из-за непотушенной сигареты в квартире загорелся диван. Сам 78-летний гимнаст успел покинуть горящее помещение. Он полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

О пожаре в девятиэтажном доме на Николоямской улице в центре Москвы стало известно утром 23 марта. Загорелась квартира на втором этаже, огонь быстро перекинулся на лестничную клетку.

В результате пожара погибли три человека, четверо пострадали. Сотрудники МЧС спасли 21 человека, среди них пятеро детей.