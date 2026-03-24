Бумажная обертка от конфеты помогла раскрыть расправу над россиянкой

Жестокая расправа над 61-летней женщиной в Хабаровском крае была раскрыта спустя 13 лет благодаря бумажной обертке от конфеты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в ноябре 2012 года в частном доме в селе Тополево была обнаружена женщина без признаков жизни. На ее теле были множественные ранения. Она приехала туда, чтобы проверить дом и протопить печь, поскольку там никто не проживал из-за ремонтных работ, приостановленных на зиму.

На месте преступления следователи нашли скотч, которым были связаны руки жертвы, и бумажную обертку от конфеты, но эти улики не помогли установить виновного. Спустя годы была проведена повторная генотипоскопическая экспертиза по биологическому материалу, оставленному преступником на обертке. Ее результаты, а также многочисленные допросы свидетелей, помогли установить личность злоумышленника. Им оказался 35-летний гражданин Республики Узбекистан, который был рабочим, делавшим ремонт в доме женщины. Он тайком жил в ее доме после того, как работы были приостановлены на зиму. А внезапно приехавшая хозяйка спугнула его и он решил избавиться от нее.

Мужчина ранее был судим за аналогичное разбойное нападение с использованием скотча, которым он связывал жертву. Суд заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

