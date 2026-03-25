В Перми из-за непотушенной сигареты загорелся диван, один человек погиб
В Перми из-за непотушенной сигареты погиб мужчина.
Огонь охватил всего 10 кв.м, однако этого хватило, чтобы человек лишился жизни из-за неосторожности при курении. При этом в квартире в момент возгорания было два человека - мужчина и его престарелый отец-пенсионер.
Отец проснулся от запаха дыма, но не смог попасть в горящую комнату сына. Прибывшие спасатели вывели из задымленной квартиры пенсионера, он не пострадал.
"В комнате с горящим диваном огнеборцы МЧС России обнаружили второго мужчину без признаков жизни. Его вынесли на улицу и немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации. К сожалению, спасти его не удалось", - сообщили в МЧС.