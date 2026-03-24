В Сети появилось видео масштабной ликвидации последствий ЧП в Севастополе

В Сети появились кадры масштабной ликвидации последствий ЧП в жилом секторе Севастополя. Сотрудники Главного управления МЧС России по городу опубликовали в своем Telegram-канале видео, запечатлевшее работу оперативных служб на месте трагедии, где после взрыва вспыхнул пожар.

Борьба с огнем потребовала колоссальных ресурсов. К ликвидации возгорания привлекли 55 единиц специализированной техники, а общая численность группировки спасателей составила 198 человек.

«Всю ночь вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы и плиты в поисках возможных пострадавших , вывозят строительный мусор», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Напомним, что информация о чрезвычайном происшествии появилась ранее. По уточненным данным губернатора Михаила Развожаева, инцидент унес жизни двух человек. Еще восемь жителей, находившихся в здании, получили травмы различной степени тяжести. Именно после хлопка, ставшего причиной разрушений, началось возгорание, с которым специалистам удалось справиться лишь спустя несколько часов.

