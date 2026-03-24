Виновник смертельного пожара в центре Москвы признал вину

Житель столицы, чья неосторожность при курении привела к пожару, унесшему жизни четырех человек в доме на Николоямской улице в столице, полностью раскаялся в содеянном, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

СК ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости».

«В ходе допроса обвиняемый указал, что курил в своей квартире и по его неосторожности из-за пепла загорелось кресло. Вину в инкриминируемом деяние он признал полностью», – говорится в сообщении ведомства.

Жертвами возгорания стали четыре человека, еще трое пострадавших находятся в больнице. Фигуранту предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее источник сообщал, что правоохранители задержали пожилого циркового артиста Евгения Чернова по подозрению в причастности к гибели людей. Следствие назвало неосторожное обращение с огнем приоритетной версией трагедии.