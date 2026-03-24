Россиянин погиб при загадочных обстоятельствах на популярном курорте

На индийском курорте Морджим, который среди туристов называют «русской деревней» из‑за большого числа русскоязычных отдыхающих, обнаружено тело 49‑летнего путешественника из России. Мужчина арендовал комнату, где провёл последние дни.

Владелец жилья пришёл проверить состояние комнаты, но дверь ему никто не открыл. После безуспешных попыток дозваться арендатора хозяин вызвал полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли помещение и обнаружили мужчину без признаков жизни.

По данным SHOT, погибший проживал в Нижнем Новгороде и с 2012 года состоял на учёте у нарколога. В последнее время он вёл тревел‑блог, делясь впечатлениями о поездках. Последнее видео было снято в одном из индийских храмов.

Причины смерти пока не установлены. Индийские власти проводят расследование, чтобы выяснить, что произошло с российским туристом. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, но окончательные выводы будут сделаны после экспертизы.

Консульский отдел посольства РФ в Индии уведомлен о происшествии и держит ситуацию на контроле. Родственникам погибшего оказывается необходимое содействие.