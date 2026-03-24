Миллиард рублей отмыли подпольные банкиры прежде, чем их задержали

Банду из 15 человек, которые занимались подпольной банковской деятельностью, задержали в Ивановской и Московской областях.

На языке Уголовного кодекса, эти люди занимались "неправомерным оборотом средств платежей". Сумма, которая сейчас фигурирует в этом деле - больше 1 миллиарда рублей.

О раскрытии этого криминального бизнеса и задержании его участников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие только в самом начале, поэтому сейчас известно о самом деле не очень много. Уже точно установлено, что действовали задержанные на территории нескольких регионов страны. В группу входило 15 человек, командовали ими жители Ивановской и Московской областей. Ни одной фамилии в полицейском ведомстве не назвали.

Зато установлено, что эти граждане в своем подпольном бизнесе пользовались разными криминальными схемами. Они, к примеру, выводили деньги за границу через подконтрольные иностранные фирмы с конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они брали комиссию. Общая сумма дохода составила порядка 125 миллионов рублей. Но, подчеркнем, это пока предварительные данные.

Силовики успели уже провести у всех задержанных обыски. Как сообщает официальный представитель ведомства, "изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение".

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере и организация ОПГ.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Следствие будет просить об аресте организаторов.