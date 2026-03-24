МВД задержало преступную группу с оборотом свыше 1 млрд рублей

В Ивановской области пресечена деятельность криминальной группы, организовавшей незаконный оборот более 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк сообщила, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК УМВД по Ивановской области пресекли деятельность преступной группы, передает РИА «Новости». По словам Волк, участники группы подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Руководили организацией жители Ивановской и Московской областей.

Предварительно установлено, что группа действовала на территории нескольких регионов России и организовала незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы. Для вывода денег за границу злоумышленники использовали иностранные коммерческие организации и конвертацию средств в криптовалюту. За свои услуги подозреваемые брали комиссию и получили доход свыше 125 миллионов рублей.

В ходе операции были задержаны пятнадцать фигурантов при поддержке сотрудников Росгвардии. Обыски по местам проживания и в офисах позволили изъять деньги, документы и иные доказательства. Следственным управлением УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

