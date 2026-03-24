Восемь человек арестованы за избиение капибары

Полиция Рио-де-Жанейро арестовала восемь человек за жестокое обращение с животным. Речь идет о нападении на капибару - крупнейшего грызуна в мире.

Напоминающая гигантскую морскую свинку светло-коричневая капибара часто появляется на улицах бразильских городов, особенно возле ручьев и других водных объектов.

В районе Илья-ду-Говернадор несколько человек избили капибару палками и железными прутьями.

"Это преступление, которое потрясло общество", - заявил комиссар полиции Фелипе Санторо, слова которого приводит газета O Globo.

"Это акт крайней жестокости по отношению к существу, которое не представляло никакой угрозы, но все равно было атаковано", - добавил он.

На морде капибары видны раны с небольшим количеством крови. Животное доставили в Центр ухода за дикой природой.

Нападавших, среди которых было двое несовершеннолетних, удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Злоумышленники задержаны, говорится в заявлении полиции.

Ветеринар Джеферсон Пирес рассказал AFP, что ухаживает за дикими животными 22 года, но "никогда не видел избитых капибар".

По словам мужчины, 65-килограммовый зверь чувствует себя лучше, но "страдает от черепно-мозговой травмы, отека с внутренним кровотечением вокруг левого глаза и множественных травм спины".