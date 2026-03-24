Бывшего российского вице-губернатора захотели лишить 107 объектов недвижимости

Прокуратура потребовала взыскать с бывшего вице-губернатора Приморского края Эдуарда Порнтова 107 объектов недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в своем иске надзорное ведомство указало недвижимость, принадлежащую, как Портнову так и членам его семьи и подконтрольным организациям. Среди них 17 земельных участков, 47 зданий, 36 помещений, пять машино-мест, два сооружения. Также у бывшего чиновника требуют забрать 62 миллиона рублей — эквивалент стоимости уже проданных объектов недвижимости.

Эдуард Портнов отвечал в крае за градостроительство, региональный строительный надзор и контроль в области долевого строительства. В 2017 году его сняли с должности после проверки ряда объектов на тот момент главой региона Андреем Тарасенко.

Ранее Верховный суд республики Северная Осетия — Алания удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к бывшему главе Владикавказа Махарбеку Хадарцеву об изъятии у него в доход государства имущества общей стоимостью 168,8 миллиона рублей.