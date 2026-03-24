Губернатор Севастополя рассказал о погибших при мощном взрыве в многоэтажке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале рассказал подробности о взрыве в доме № 14 по улице Корчагина. На данный момент известно двух погибших и четверых пострадавших.

Из-за взрыва в многоэтажке частично обрушились стены в одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж.

По словам Развожаева, от взрывной волны также пострадал и дом № 20, где загорелись квартиры в двух подъездах. Спасатели локализовали пожар и приступили к проливке конструкций.

В российском городе-герое прогремел мощный взрыв в многоэтажном доме

Все жители двух домов эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в школе рядом.

«Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате», — добавил Развожаев.

На месте происшествия работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, а также директор Департамента общественной безопасности для координации на месте работы всех оперативных служб.

Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств взрыва.

