В российском городе-герое прогремел мощный взрыв в многоэтажном доме

В Севастополе в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В результате происшествия пострадали четыре человека, погибших пока не обнаружено.

На месте работают все специальные службы. Причины взрыва выясняются.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, взрыв произошел около 23:50 23 марта, а после начался сильный пожар минимум в четырех квартирах.

В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

