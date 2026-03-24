В Севастополе выросло число пострадавших от взрыва

До восьми человек увеличилось число пострадавших при взрыве в жилой многоэтажке в Севастополе. Двое погибли, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, написал глава города на странице в соцсети. Для жильцов повреждённых домов организованы пункты временного размещения на базе школы, откуда позже их отправят в пансионат.

Развожаев призвал неравнодушных граждан не приносить одежду, одеяла и подушки к ПВР самостоятельно. После опроса пострадавших будет открыт пункт для сбора необходимых вещей.

В российском городе-герое прогремел мощный взрыв в многоэтажном доме

В результате взрыва частично обрушилась стена одной из квартир на первом этаже и перекрытия с первого по третий этаж. Также повреждён соседний дом — в квартирах двух подъездов начался пожар.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Спасатели продолжают работать на месте.