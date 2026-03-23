Крупный пожар произошел на мебельном производстве в Химках

Пожар в мебельном цеху в городском округе Химки локализован, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«Возгорание в цехе по производству мебели произошло в пос. Лунево. На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил здание по всей площади. Быстрому распространению способствовали позднее сообщение о пожаре и высокая пожарная нагрузка внутри здания. На данный момент пожар локализован на площади 960 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить переход огня на соседнее строение», – говорится в сообщении.

На месте работают порядка 50 человек и 16 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.