Стало известно, сколько человек выжили в авиакатастрофе в Колумбии

В медицинских учреждениях Пуэрто-Легисамо находятся 48 человек из 125 находившихся на борту потерпевшего катастрофу C-130 Hercules, рассказал журналистам командующий ВКС Колумбии генерал Карлос Сильва. Об этом пишет Huffpost.

Инцидент произошел в понедельник, 23 марта. Военно-транспортный самолет не смог набрать высоту и рухнул через несколько минут после взлета, в нескольких километрах от аэропорта.

Генерал уточнил, что на борту транспортника находились 125 человек — 11 членов экипажа и 114 пассажиров.

«На борту находились 114 пассажиров и одиннадцать членов экипажа. На данный момент известно о спасении 48 раненых; это предварительная цифра», — пояснил Сильва.

По его словам, представители экстренных служб вывезли с места катастрофы всех раненых. Он добавил, что все пострадавшие уже находятся в клиниках.

Губернатор Путумайо Джон Габриэль Молина отметил, что самолет загорелся при ударе. Он добавил, что специалисты экстренных служб вытаскивали раненых солдат из горящих обломков.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес заметил, что точное число жертв и причины аварии пока не установлены, военные ведут поисково-спасательные работы.