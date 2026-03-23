Несколько человек пострадали в ходе конфликта в московском метро

Мужчина 1998 года рождения и дети 2010 и 2015 годов рождения пострадали в результате конфликта в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

В ведомстве заявили, что ЧП произошло в вагоне поезда на перегоне от станции "Курская" до "Бауманской". Между мужчинами произошел конфликт, из-за чего один их них распылил в сторону другого перцовый баллончик. Из-за этого три человека, находившиеся в поезде получили химический ожог глаз.

"Сотрудники полиции незамедлительно установили личность предполагаемого злоумышленника. Мужчина был задержан по месту проживания и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – уточнили в УВД.

По данным ведомства, задержанный мужчина 1979 года рождения был ранее судим. Собранные полицейскими материалы по факту случившегося будут направлены в следственные органы для принятия решения.

Ранее в Москве пенсионер распылил в лицо пассажирке на станции метро "Черкизовская" перцовый баллончик и скрылся. Правоохранители установили, что между злоумышленником и женщиной произошла ссора. Мужчина раскладывал газеты на стендах в вестибюле, а пассажирка неоднократно забрала сразу слишком много экземпляров.

После случившегося 67-летнего мужчину задержали. В отношении него заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.