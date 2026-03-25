Летевший из Хургады в Петербург самолет сел в Хельсинки

Рейс Хургада — Санкт-Петербург вынужденно сел в аэропорту Хельсинки. Такие меры были приняты из-за плана «Ковер» в петербургском Пулково. Об этом в среду, 25 марта, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

— По словам пассажиров, людей не выпускали с борта четыре часа, потом отправили в запасной терминал. Отопления там не было — только к утру застрявшим вынесли холодную воду и еду, пледы, — говорится в публикации.

Уточняется, что вылет в Санкт-Петербург запланирован на 25 марта после 17:00.

В этот же день глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Кронштадте. Он добавил, что частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей. При этом за ночь над Ленинградской областью сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины.

25 марта Минобороны РФ отчиталось, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами страны. Беспилотник и сбили над территориями Брянской, Смоленской и другими областями.