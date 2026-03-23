Бывший заместитель главы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь может освободиться быстро - он отбывал срок в 4,5 года в одной из колоний Подмосковья.

Последний раз в информационном пространстве бывший чиновник появлялся осенью прошлого года. Тогда стало известно, что Олегу Митволю было отказано в смягчении наказания. К слову, кроме более чем четырехлетнего срока, он по приговору суда должен почти миллиард рублей.

Отказал тогда Митволю в смягчении приговора Московский областной суд. Защита осужденного подала апелляцию на отказ в смягчении первой инстанции - Коломенского городского суда, который не посчитал нужным заменить неотбытую часть наказания в колонии на более мягкую.

К слову, аргументами к отказу стали огромный долг и проблемы с поведением Митволя в зоне. Этот долг появился по гражданскому иску, по которому он должен возместить 951 миллион рублей.

Долг этот большой, но он гасился. Так, из зарплаты самого Митволя смогли удержать 155 тысяч рублей, и немногим больше двух миллионов погасили его родные.

К слову, об условно-досрочном освобождении Олег Митволь просил несколько раз.

Напомним, что Олег Митволь был осужден за хищение почти миллиарда рублей на корректировке проекта красноярского метро.

Приговор по этому уголовному делу был оглашен в сентябре 2023 года. Митволю дали четыре года и девять месяцев колонии общего режима за хищение почти миллиарда рублей на корректировке проекта красноярского метро, которую выполнял его институт "КрасноярскТИСИЗ".

По уголовному делу вместе с Митволем выслушали приговоры бывшие краевые чиновники. Точнее, это бывший премьер Юрий Лапшин, которого осудили на 3,5 года колонии, также бывший региональный министр транспорта Константин Димитров, получивший чуть меньше - 3 года и два месяца. Третьим на скамье подсудимых был бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мондров. У него самый большой срок - 10 лет лишения свободы.

Судя по приговору, все эти чиновники прекрасно знали, что проект корректировки недоработан. Что не помешало им не только принять его, но и оплатить из казны.