Лифт с человеком внутри подбросило при экстренном торможении в российском городе

В Казани лифт с человеком внутри подбросило при экстренном торможении. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел утром в понедельник, 23 марта, в жилом комплексе (ЖК) «Легенда», расположенном по адресу улица Аметьевская магистраль, 18, корпус 3. На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина заходит в лифт, после чего на середине его поездки кабина резко тормозит, а пассажир падает на пол. Через некоторое время россиянину удается дотянуться до кнопки, спуститься на первый этаж и выбраться из лифта — ползком. Мужчина получил травмы обеих ног.

Жильцы «Легенды» пожаловались, что подобные случаи в их ЖК — не редкость. «Мы не так давно с дочкой в этом лифте ехали, и он резко дернулся на седьмом этаже, я ребенка удержала. Дочь всю трясло, и я долго не могла ее успокоить. Мы прилично пролетели, это был не просто толчок. Этот лифт постоянно глючит», — написала одна из них. По словам жителей проблемного ЖК, подъемники, которым лишь пять-шесть лет, еле дышат, и их важно заменить, пока не случилось беды.

По факту произошедшего прокуратура Советского района Казани начала проверку.

