Стало известно о спасенных колумбийских военных при крушении самолета

После крушения самолета ВВС Колумбии спасли 57 военных.

Об этом пишет агентство Reuters.

«Около 57 военных были спасены после крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии», — сказал журналистам источник.

Представитель местных властей Карлос Арбей Кларос в эфире телеканала Caracol сказал, что в больницы были доставлены около 30 военных. Он уточнил, что на борту находилось более 110 человек.

ЧП произошло в понедельник, 23 марта. Глава минобороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X подтвердил происшествие. Министр уточнил, что военные подразделения уже находятся на месте происшествия, однако подробности инцидента пока не установлены.

До этого транспортный самолет ВВС Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.