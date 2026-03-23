В российском регионе полиция и ФСБ задержали группировку вымогателей

Московский Комсомолец

В Челябинской области в результате масштабной совместной операции сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, региональной полиции и Управления ФСБ была пресечена деятельность крупной криминальной группировки. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны более двадцати участников организованной преступной группы.

© Global Look Press

По данным следствия, злоумышленники действовали на территории региона с 2024 года, выбрав объектом своих преступных посягательств местных предпринимателей. Основным инструментом давления на бизнесменов были угрозы физической расправой и причинением материального ущерба. Под угрозой насилия и уничтожения имущества вымогатели заставляли коммерсантов отдавать им деньги и ценности.

Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные силовиками, позволили не только установить всех участников преступной схемы, но и собрать достаточную доказательную базу. На сегодняшний день десятерым задержанным уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты также находятся под следствием, вопрос о мере пресечения в отношении них будет решен в ближайшее время.

В полицейском главке региона подчеркнули, что расследование уголовных дел, возбужденных по статьям о кражах, грабежах и вымогательствах, продолжается. Следователи не исключают, что задержанные могут быть причастны к совершению иных преступлений, помимо тех, которые уже вменяются им в вину. Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности группировки и возможных соучастников, не вошедших в число задержанных.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального главка МВД.

