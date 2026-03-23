В российском регионе полиция и ФСБ задержали группировку вымогателей

В Челябинской области в результате масштабной совместной операции сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, региональной полиции и Управления ФСБ была пресечена деятельность крупной криминальной группировки. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны более двадцати участников организованной преступной группы.

По данным следствия, злоумышленники действовали на территории региона с 2024 года, выбрав объектом своих преступных посягательств местных предпринимателей. Основным инструментом давления на бизнесменов были угрозы физической расправой и причинением материального ущерба. Под угрозой насилия и уничтожения имущества вымогатели заставляли коммерсантов отдавать им деньги и ценности.

Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные силовиками, позволили не только установить всех участников преступной схемы, но и собрать достаточную доказательную базу. На сегодняшний день десятерым задержанным уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты также находятся под следствием, вопрос о мере пресечения в отношении них будет решен в ближайшее время.

В полицейском главке региона подчеркнули, что расследование уголовных дел, возбужденных по статьям о кражах, грабежах и вымогательствах, продолжается. Следователи не исключают, что задержанные могут быть причастны к совершению иных преступлений, помимо тех, которые уже вменяются им в вину. Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности группировки и возможных соучастников, не вошедших в число задержанных.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального главка МВД.