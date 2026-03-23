Молодую россиянку нашли мертвой в гостинице в Грузии

В столице Грузии произошла трагедия: 23-летняя гражданка Российской Федерации была обнаружена мертвой в одном из отелей Тбилиси. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

По данным правоохранительных органов, сотрудники департамента полиции Тбилиси (главное управление Старого Тбилиси) начали расследование по факту смерти молодой женщины. Дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за доведение до самоубийства.

Как установлено следствием, россиянка прибыла в Грузию 16 марта и остановилась в одной из гостиниц Тбилиси. Вместе с ней в номере находились мужчина и еще одна молодая женщина.. На следующее утро он обнаружил россиянку без признаков жизни.

В МВД подчеркивают, что на теле погибшей не обнаружено следов насилия. Для установления точной причины смерти назначен комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз. Следователи также проводят другие процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается, результаты экспертиз могут пролить свет на то, что именно привело к гибели молодой женщины.