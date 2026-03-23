К поискам подростков на Волге привлекут водолазов

Водолазов могут быть привлечены к поискам двух пропавших подростков, которые переходили Волгу в Ульяновске. Об этом сообщается в Telegram-канале главное управление МЧС по региону.

"Глубина (реки) варьируется от 20 до 30 метров, рассматривается возможность привлечения тяжелых водолазов", - говорится в публикации.

В МЧС отметили, что инспекторы государственной инспекции по маломерным судам обследовали на судне с воздушной подушкой возможное местонахождение детей, но детей не нашли.

23 марта стало известно, что в Ульяновске спасатели ищут двух подростков, которые устроили ночной переход по льду Волги и пропали. В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что подростки отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Дети планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.