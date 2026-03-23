Молодые люди пожарили шашлык на крыше машины около клуба в центре Москвы

Трое молодых людей решили сделать «креативный» ролик для соцсетей: они пожарили шашлык на крыше машины около клуба на Покровском бульваре в Москве. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили очевидцы.

— 22 марта молодые люди начали готовить шашлык напротив клуба «Клуб» на Покровском бульваре. Они оборудовали отдельную зону на крыше машины: поставили стулья и разожгли мангал. По словам организаторов, они хотели записать ролик для соцсетей, — пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

В итоге на место прибыли полицейские. Силовики не оценили такую идею молодежи и задержали их. Каждого из парней оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство. Позднее молодые люди принесли извинения за случившееся.

Ранее научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич напомнила россиянам о штрафах за жарку шашлыка во дворе. За нарушение правил пожарной безопасности можно отдать до 15 тысяч рублей. При жарке мяса на огне в радиусе 30 метров не должно быть лиственных насаждений, в 50 метрах — зданий и сооружений, в 100 метрах — хвойного леса.