Помогавший с регистрацией на сайтах россиянин попал под следствие

В Челябинске задержали мужчину за оказание незаконных услуг связи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, местный житель за денежное вознаграждение передавал третьим лицам данные, которые необходимы для доступа к возможностям, информационных ресурсов, социальным сетям и мессенджерам. Этим доступом могли также воспользоваться сотрудники украинских спецслужб и мошенники для поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Он организовал преступную группу, использующую сим-боксы для регистрации и авторизации пользователей в сети.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика»). В ходе проведенных обысков по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты около 200 сим-карт, компьютеры, средства связи и другие устройства.

Ранее сообщалось, что на Украине организовали мошеннический кол-центр из мест лишения свободы.