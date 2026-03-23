Звезду британского реалити-шоу нашли мёртвым в канаве в Таиланде

Звезда британского реалити-шоу "The Only Way Is Essex" (TOWIE) оказался в центре трагических событий. Джордан Райт, известный участник телепроекта, был найден мертвым в водном канале на территории Таиланда.

Как передает издание Metro, тело Райта обнаружил рабочий со стройки, неподалеку от места происшествия. Тело находилось в воде лицом вниз. Неподалеку от этого участка располагался отель, в котором проживал Джордан Райт.

Правоохранительные органы Таиланда подчеркнули, что обстоятельства смерти пока не установлены. Полиция рассматривает возможность вмешательства посторонних лиц.

Следствие также изучило записи с камер наблюдения, сделанные непосредственно перед роковым моментом. На кадрах видно, как Джордан Райт бежит, оглядываясь, как будто спасаясь от кого-то.

