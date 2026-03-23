Вынесен еще один приговор бывшему жениху Волочковой

Предприниматель Дмитрий Дюран, получивший публичную известность как ухажер и близкий друг балерины Анастасии Волочковой, получил уже второй приговор. Он осужден за мошенничество под предлогом вложений в кондитерский бизнес.

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Москвы, в 2022-2023 годах Дюран, преподнося себя как известный кондитер и бизнесмен, заключал с гражданами договоры займа. За вложения в его кондитерский бизнес мужчина обещал прибыль до 180% годовых. Для создания видимости успешности он арендовал офис. Там даже изготавливались сладкие десерты, но в небольшом количестве — в качестве рекламных образцов.

Полученные денежные средства Дюран присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. От его действий пострадали 56 граждан, ущерб превысил 40 миллионов рублей.

Суд приговорил Дюрана по совокупности к 9 годам лишения свободы (первый приговор был вынесен ему год назад).