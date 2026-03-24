СК просит арестовать циркача Чернова по делу о пожаре в доме в центре Москвы

Следователи будут просить об аресте бывшего артиста цирка Евгения Чернова, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В результате действий мужчины в жилом доме на Николоямской улице в столице произошел пожар, который унес жизни четырех человек. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Сегодня (24 марта — прим. «ВМ») следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В ходе допроса мужчина признал вину. По данным СК, Чернов сидел в кресле в своей квартире и курил, однако из-за его неосторожности спустя время загорелась мебель.

Пожар на Николоямской улице произошел 23 марта. Изначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших. Позднее количество скончавшихся в результате возгорания увеличилось до четырех человек. Это произошло после того, как один из пострадавших умер в больнице. Среди погибших были люди, которые арендовали квартиры в доме.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали Чернова.