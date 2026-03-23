Галицкий попросил вызвать ему в суд скорую

Бизнесмен Александр Галицкий, участвующий в заседании по делу об изъятии имущества и признании венчурного фонда "Алмаз кэпитал партнерс" экстремистской организацией, попросил вызвать ему скорую помощь, передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где слушается дело.

"Мне что-то плохо с сердцем. Прошу вызвать скорую", - сказал Галицкий. Судья Ксения Розина выполнить просьбу бизнесмена отказалась. "Вы можете выйти из зала и вызвать себе скорую, получить медпомощь. А здесь останутся ваши адвокаты, мы продолжим", - сказала она.