Задержан виновник пожара в центре Москвы

Правоохранители задержали циркового гимнаста Евгения Чернова после смертельного пожара в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, возгорание в квартире на Николямской улице началось из-за непотушенной сигареты — от нее в помещении загорелся диван. 78-летний артист сумел выбраться из опасной зоны и не пострадал.

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью. В результате происшествия погибли две женщины и мужчина, еще четверо пострадали. Всего спасатели вызволили из здания 21 человека, в том числе пять детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Обстоятельства происшествия выясняются.