Криминального авторитета Абдыгапарова осудили на девять лет

Столичный суд вынес приговор криминальному авторитету Рыскелди Абдыгапарову по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчина проведет за решеткой девять лет. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Абдыгапарова к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала Нефедова.

По данным прокуратуры, мужчина получил статус «положенец» и уголовное прозвище в ноябре 2020 года. С тех пор Абдыгапаров пользовался «привилегиями» преступного сообщества, а также решал споры в криминальной среде и назначал «смотрящими» других лиц.

В ноябре прошлого года осудили Марселя Гасанова, известного под прозвищем Махачкалинский. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, оскорблении сотрудника ФСИН и угрозе убийством. Гасанов получил 13 лет колонии. Он также должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.