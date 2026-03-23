В Ялте пенсионер потерял сотни тысяч рублей из-за криптомошенников

В Ялте 63-летнего мужчину обокрали мошенники на сумму более 770 тысяч рублей. Мужчину доверился "криптовалютным инвесторам", сообщает "Крымская газета" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Пенсионер увидел рекламу заработка на криптовалютной бирже в мессенджере. Мужчина заинтересовался и подписался на канал, а потом с ним связался "куратор".

Мошенник рассказал о схеме заработка и сообщил, что нужно зарегистрироваться на недоступной для россиян зарубежной бирже. Мужчина создал личный кабинет и, думая, что пополняет депозит, начал переводить деньги на указанные "куратором" счета. В общей сложности пенсионер отправил 520 тысяч рублей за три месяца.

Позже пострадавший захотел вывести свои "заработанные" деньги, но потерял еще 255 тысяч рублей. Общая сумма ущерба - более 770 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет злоумышленников, уголовное дело уже возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", отмечают в ведомстве.