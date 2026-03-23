Туристы из России упали в океан во время полета на парашюте в Таиланде

По данным телеграм-канала SHOT, во время занятия парасейлингом в Таиланде, на пляже Пхукета, российская пара оказалась в воде после падения с высоты около 50 метров. Галина и её супруг Эмиль, приехавшие из Санкт-Петербурга, решили осуществить давнюю мечту — совершить полёт на закате. Полёт проходил втроём, включая местного инструктора.

Поначалу полёт протекал штатно, однако внезапно трос, удерживающий парашют, натянулся и оборвался. В результате падения пара оказалась в океане. Галина, оказавшись в воде, испытала сильный испуг, так как боится глубины и предпочитает держаться недалеко от берега. К счастью, все обошлось без серьёзных травм.

По словам Галины, в процессе падения инструктор-таец пытался маневрировать парашютом, чтобы избежать его падения сверху на них. Этого удалось избежать. Спасение россиян произошло благодаря своевременной помощи местных жителей на гидроцикле, которые находились поблизости.

После инцидента, когда пара обратилась к организаторам, им предложили бесплатный повторный полёт. Причина произошедшего осталась невыясненной, но туристы склоняются к версии поломки катера или исчерпания топлива, что могло привести к обрыву троса.