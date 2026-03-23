Фейковая страница российского депутата распространяла клевету о коллегах

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор бывшему главе Кировского района Ленинградской области Юрию Фаусту по делу об организации клеветы на сенатора от региона Дмитрия Василенко и депутата областного заксобрания Михаила Коломыцева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Фауста признали виновным по статьям 33, 35 и 128.1 УК РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Экс-чиновник вину не признал, но принес извинения потерпевшим.

По версии следствия, не позднее 1 сентября 2023 года осужденный разработал план по публикации от имени депутата Владимира Номерова порочащей информации. В сообщениях утверждалось, что Василенко и Коломыцев якобы совершили преступления, предусмотренные статьями о мошенничестве и взяточничестве, хотя оба к уголовной ответственности не привлекались. Эти данные Фауст получил от непроверенного источника, а сам депутат о его планах даже не знал, рассказали следователи.

Для реализации замысла Фауст привлек человека, который за три тысячи рублей создал дубликат страницы Номерова во «ВКонтакте», разместил компрометирующий пост в одной из групп, а затем отправил обращение в Следственный комитет России.

