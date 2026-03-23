СК попросит арестовать двух фигурантов дела о разбое в квартире в Строгино

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу двух обвиняемых в разбойном нападении на квартиру на Строгинском бульваре. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следственными органами Следственного комитета России по Москве фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»)», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на допросе обвиняемый частично признали вину в совершении инкриминируемого преступления.

Отмечается, что с участием фигурантов была проведена проверка показаний на месте, где они подробно рассказали и показали, как по поручению организаторов осуществляли деятельность курьеров и передали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, другим соучастникам.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Тушинским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, связанной с лишением свободы», – подчеркнули в СК.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что, по версии следствия, 13 марта 20-летний игрок футбольного клуба «Урал-2» Даниил Секач под влиянием телефонных мошенников, взяв с собой болгарку, лом и кувалду, пришeл в квартиру дома на Строгинском бульваре, где находилась 16-летняя дочь хозяйки жилища, также введенная в заблуждение телефонными аферистами. После этого молодой человек, думая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб. Однако мама несовершеннолетней, узнав о происходящем, незамедлительно зашла в квартиру и попыталась предотвратить преступные действия.

В дальнейшем также по указанию мошенников фигурант, требуя от женщины назвать код от сейфа, избил потерпевшую и нанес ей не менее двух ножевых ранений. От полученных повреждений та скончалась на месте происшествия. Затем при помощи различных инструментов он вскрыл сейф, из которого похитил более 2 тыс. долл. и другие ценности. По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили фигуранту отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру. Тушинский районный суд Москвы арестовал Секача до 15 мая. Соучастницу также заключили под стражу. По поручению организаторов преступления девушка приобрела болгарку и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где другой обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф. Впоследствии, по указанию организаторов, предполагаемый убийца выбросил через окно похищенные денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Фигурантка подобрала их и передала соучастникам.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух соучастников преступления, которые, по версии следствия, в данной криминальной схеме выполняли роль курьеров.