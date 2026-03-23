Тверской суд столицы признал экстремистской организацией и запретил деятельность фонда «Алмаз кэпитал партнерс», управляющим партнером которого является бывший топ-менеджер «Альфа-Банка» Александр Галицкий. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила судья.

— Признать «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» (Almaz Capital Partners, LTD) экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории РФ, — передает решение судьи ТАСС.

Решение вступило в силу. Помимо этого, у Галицкого изъяли его имущество на восемь миллиардов рублей.

Генпрокуратура заинтересовалась фондом бизнесмена из-за финансирования организацией Вооруженных сил Украины. Сам Галицкий отрицал это. Он заявлял, что фонд инвестирует только в гражданские проекты. Позднее предприниматель изъявил желание заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой, но ему отказали.