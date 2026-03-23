Очевидцы сообщили о пожаре рядом с трассой Ростов-на-Дону — Таганрог

Рядом с трассой Ростов-на-Дону — Таганрог произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Ростова-на-Дону".

По словам очевидцев, в селе Крым загорелись ангары. Отмечается, что большой столб дыма от пожара виден практически с любой точки Ростова-на-Дону. Пожарные расчеты уже находятся на месте.

Официальной информации о возгорании на данный момент нет.

Днем 21 марта на 33-м километре на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог у бензовоза лопнуло колесо. Из-за этого тягач вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. После этого бензовоз улетел в кювет и взорвался. Столкнувшиеся с ним автомобили тоже вспыхнули и сгорели. На месте ДТП огонь распространился на площади в 200 кв. м и возникло сильное задымление. В результате инцидента три человека не выжили, еще несколько получили травмы. В тушении пожара принимали участие пять человек и 16 единиц техники.