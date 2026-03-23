Житель Бердска остановил на дороге машину и открыл огонь по пассажиру

В Бердске Новосибирской области задержан 39-летний местный житель, которому вменяют вооруженное нападение на его знакомого, с которым у мужчины был конфликт. Подозреваемый остановил на дороге машину и открыл огонь по своему оппоненту из неустановленного пока оружия.

Как сообщили "РГ" в региональном главке СКР, нападение было совершено в минувшую субботу. Будущий фигурант уголовного дела на своей машине перегородил дорогу, в которой ехал его 37-летний знакомый, и несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. В прокуратуре Новосибирской области отметили, что обстрелянный мужчина ехал в салоне авто пассажиром.

Жертва выжила, раненому успели вовремя оказать медицинскую помощь. Нападавший задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте. Предварительно известно, что причиной нападения стали "личные неприязненные отношения". Уголовное дело заведено по статье о покушении на убийство.