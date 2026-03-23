Дождавшуюся любимого из колонии нашли с проломленным черепом

В Томске 32-летнего мужчину, только освободившегося из колонии, обвинили в расправе над подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте фигурант употреблял спиртное дома у потерпевшей и получил от нее замечание о том, что слишком много пьет. Из-за этого мужчина разозлился и набросился на нее с гаечным ключом. Удары пришлись по голове, травмы оказались летальны. Фигурант скрылся.

После задержания он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его взяли под стражу.

Как стало известно РЕН ТВ, пара познакомилась по переписке, когда он отбывал наказание. За несколько дней до трагедии мужчина освободился из колонии и приехал к возлюбленной.

